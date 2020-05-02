Триппьеру грозит серьезное наказание за ставки на свой трансфер

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Триппьеру грозит серьезное наказание за ставки на свой трансфер

Стало известно, какое наказание грозит Кирану Триппьеру, если будет доказано, что он участвовал в ставках.

Как сообщает Sky Sports, если вина будет доказана, то футболисту грозит до четырех месяцев дисквалификации.

Напомним, что Триппьер обвиняется в ставках на свой трансфер из "Тоттенхэма" в "Атлетико" в 2019 году.

Сам футболист отрицает обвинения и готов оказать помощь следствию.

Читайте также: Триппьер подозревается в ставках на свой переход в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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