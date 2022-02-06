Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля

Теги испанияроссияукраинапортугалия

Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

6 февраля состоялись решающие матчи чемпионата Европы по футзалу. В финале Португалия победила Россию, а в матче за 3 место Испания разгромила Украину.

Португалия - Россия - 4:2 (1:2)
Голы: Соколов, 10 - 0:1, Афанасьев, 13 - 0:2, Паку, 19 - 1:2, Коэлью, 27 - 2:2, Коэлью, 32 - 3:2, Пани, 40 - 4:2

Испания - Украина - 4:1 (2:1)
Голы: Мельядо, 11 - 1:0, Чернявский, 17 - 1:1, Солано, 18 - 2:1, Бойис, 31 - 4:1, Фернандес, 32 - 4:1

Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас

ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов