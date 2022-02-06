Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

6 февраля состоялись решающие матчи чемпионата Европы по футзалу. В финале Португалия победила Россию, а в матче за 3 место Испания разгромила Украину.

Португалия - Россия - 4:2 (1:2)

Голы: Соколов, 10 - 0:1, Афанасьев, 13 - 0:2, Паку, 19 - 1:2, Коэлью, 27 - 2:2, Коэлью, 32 - 3:2, Пани, 40 - 4:2

Испания - Украина - 4:1 (2:1)

Голы: Мельядо, 11 - 1:0, Чернявский, 17 - 1:1, Солано, 18 - 2:1, Бойис, 31 - 4:1, Фернандес, 32 - 4:1

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