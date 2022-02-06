Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
6 февраля состоялись решающие матчи чемпионата Европы по футзалу. В финале Португалия победила Россию, а в матче за 3 место Испания разгромила Украину.
Португалия - Россия - 4:2 (1:2)
Голы: Соколов, 10 - 0:1, Афанасьев, 13 - 0:2, Паку, 19 - 1:2, Коэлью, 27 - 2:2, Коэлью, 32 - 3:2, Пани, 40 - 4:2
Испания - Украина - 4:1 (2:1)
Голы: Мельядо, 11 - 1:0, Чернявский, 17 - 1:1, Солано, 18 - 2:1, Бойис, 31 - 4:1, Фернандес, 32 - 4:1
Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу
-
"Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии
-
"Барселона" с хоккейным счетом победила "Атлетико" и ворвалась в зону ЛЧ
Лента новостей
-
Феерия ПСЖ, успех "Монако", суперкамбэк "Марселя", пять голов "Реймса": результаты 23-го тура Лиги 1
-
Сенегал стал победителем Кубка Африки
-
ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
ПСЖ теряет Ди Марию
-
У Месси нет конфликта с Почеттино
-
Марсело определился с профессией после завершения карьеры
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии
-
Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии
-
Месси забил второй гол в Лиге 1
-
Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Порту" одержал уверенную победу в матче Примейры
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
-
"Бетис" проиграл "Вильярреалу" в чемпионате Испании
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Определился соперник "Челси" в полуфинале клубного чемпионата мира
-
"Краснодар" на 91-й минуте вырвал победу над шведским клубом
-
"Вольфсбург" разгромил "Гройтер Фюрт" в матче Бундеслиги
-
Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14