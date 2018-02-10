Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Центральным событием открывалась программа 27-го тура английской Премьер-Лиги, в рамках которого на 90-тысячном стадионе "Уэмбли" сходились два непримиримых соперника "Тоттенхэм" и "Арсенал". Противостояние этих команд носит название дерби Северного Лондона – одно из самых ярых и принципиальнейших дуэлей на территории не только Великобритании, но и во всей Европе. Кроме всего прочего, "шпоры" и "канониры" являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов, правда, перед матчем команды располагались на пятой и шестой строчке в турнирной таблице соответственно.

Что касается стартовых составов, то Маурисио Почеттино выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав – ровно такой, какой добывал результат на "Энфилде" неделю назад. У "Арсенала" были вопросы по состоянию Петра Чеха и Начо Монреаля, но оба смогли выйти на поле с первых минут. А вот неприятным сюрпризом оказалась внезапная травма Аарона Рэмзи, который блестяще провел матч против "Эвертона", отличившись хет-триком. И вместо валлийца в бой был брошен египтянин Мохамед Эльнени.

Обе команды начали встречу достаточно осторожно, хоть и темп игры был установлен довольно-таки высокий. Разведка затянулась надолго: за весь первый тайм ни "Тоттенхэм", ни "Арсенал" не создали по-настоящему острых моментов. Статистическое преимущество по контролю владения мячом было за хозяевами, хотя в концовке первого тайма гости немного поднажали. Лишь на 40-й минуте "пушкарям" удалось выбежать в перспективную контратаку, которую ударом с линии штрафной завершал Эктор Бельерин, но испанцу немного не хватило точности.

С началом второй половины встречи "шпоры" переключились на шестую передачу и стали кошмарить оборону гостей. Уже на 49-й минуте "канониры" дали слабину, и хозяева открыли счет: фланговый навес Бена Дэвиса результативным ударом головой замкнул Харри Кейн, таким образом забив свой 101 гол в рамках АПЛ. Не прошло и трех минут, как "десятка" "лилейно-белых" должен был удваивать преимущество на табло: все так же головой замыкая навесную передачу, но на этот раз мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой.

Обилие опасности у ворот Петра Чеха со временем только увеличилось. На 57-й минуте шикарный выстрел со штрафного получился у Эриксена, но не менее великолепно сыграл чешский вратарь, вытащив мяч из самой "девятки". Практически ничего хозяева не давали создавать подопечным Венгера, да и к тому же сами гости очень много ошибалось в безобидных ситуациях. До конца матча прекрасные возможности отличится имели Алли, Ламела, Сон Хын Мин, но то реализация подводила игроков "Хостпур", то кураж ловил страж ворот "канониров".

Таким образом, благодаря великолепному второму тайму и быстрому голу "Тоттенхэм" берет верх над "Арсеналом" в дерби Северного Лондона.

"Тоттенхэм" – "Арсенал" – 1:0

Голы: Кейн, 49

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Алли (Ваньяма, 85), Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эльнени (Ивоби, 65), Джака (Уэлбэк, 86), Уилшер, Озил, Мхитарян (Ляказетт, 65), Обамеянг

Богдан Архипенко

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