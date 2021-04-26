Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ

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Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛФото: Твиттер @fcsm_official
Сыграны все матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Главным событием стало дерби "Спартак" - ЦСКА. В борьбе двух команд-претендентов на еврокубки сильнее оказались "красно-белые" 1:0. "Зенит" в погоне за третьим кряду чемпионским титулом дома разгромил "Ротор" 6:0. "Локомотив" в гостях расправился с многострадальным "Тамбовом" со счетом 5:2. Осечку в борьбе за Лигу Чемпионов допустил "Рубин", который проиграл дома "Краснодару" 0:1. Эта пообеда стала первой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера "быков". Представляем все результаты 27-го тура РПЛ.

Результаты тура: 

"Урал" - "Ахмат" - 1:1
"Зенит" - "Ротор" - 6:0
"Тамбов" - "Локомотив" - 2:5
"Динамо" - "Химки" - 0:1
"Уфа" - "Сочи" - 2:3
"Ростов" - "Арсенал" - 1:0
"Спартак" - ЦСКА - 1:0
"Рубин" - "Краснодар" - 0:1

Турнирная таблица: "Зенит" (58), "Локомотив" (52), "Спартак" (50), "Рубин" (46), "Сочи" (46), ЦСКА (46), "Динамо" (46), "Химки" (41), "Ростов" (40), "Краснодар" (38), "Ахмат" (36), "Урал" (31), "Арсенал" Тула (23), "Уфа" (20), "Ротор" (18), "Тамбов" (13).

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