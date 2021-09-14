Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В чемпионате Англии состоялись матчи 3-го тура.
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" благодаря фееричному возвращению Криштиану Роналду, "Арсенал" добыл первую победу в сезоне, а "Тоттенхэм" потерпел крах на выезде у "Кристал Пэлас".
11 сентября
"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 3:0
"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" - 0:2
"Саутгемптон" - "Вест Хэм" - 0:0
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 4:1
"Лестер Сити" - "Манчестер Сити" - 0:1
"Брентфорд" - "Брайтон" - 0:1
"Арсенал" - "Норвич" - 1:0
"Челси" - "Астон Вилла" - 3:0
12 сентября
"Лидс" - "Ливерпуль" - 0:3
13 сентября
"Эвертон" - "Бернли" - 3:1
Положение команд: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Эвертон" - 10, "Манчестер Сити", "Брайтон", "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм" - 8, "Лестер" - 6, "Кристал Пэлас", "Брентфорд" - 5, "Астон Вилла" - 4, "Вулверхэмптон", "Уотфорд", "Арсенал" - 3, "Саутгемптон", "Лидс" - 2, "Бернли", "Ньюкасл" - 1, "Норвич" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18