Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ

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Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В чемпионате Англии состоялись матчи 3-го тура.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" благодаря фееричному возвращению Криштиану Роналду, "Арсенал" добыл первую победу в сезоне, а "Тоттенхэм" потерпел крах на выезде у "Кристал Пэлас".

11 сентября

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 3:0

"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" - 0:2

"Саутгемптон" - "Вест Хэм" - 0:0

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 4:1

"Лестер Сити" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Брентфорд" - "Брайтон" - 0:1

"Арсенал" - "Норвич" - 1:0

"Челси" - "Астон Вилла" - 3:0

12 сентября

"Лидс" - "Ливерпуль" - 0:3

13 сентября

"Эвертон" - "Бернли" - 3:1

Положение команд: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Эвертон" - 10, "Манчестер Сити", "Брайтон", "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм" - 8, "Лестер" - 6, "Кристал Пэлас", "Брентфорд" - 5, "Астон Вилла" - 4, "Вулверхэмптон", "Уотфорд", "Арсенал" - 3, "Саутгемптон", "Лидс" - 2, "Бернли", "Ньюкасл" - 1, "Норвич" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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