Триумфальное возвращение Роналду, натужная победа "Манчестер Сити" и крах "Тоттенхэма": все результаты 4-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В чемпионате Англии состоялись матчи 3-го тура.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" благодаря фееричному возвращению Криштиану Роналду, "Арсенал" добыл первую победу в сезоне, а "Тоттенхэм" потерпел крах на выезде у "Кристал Пэлас".

11 сентября

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 3:0

"Уотфорд" - "Вулверхэмптон" - 0:2

"Саутгемптон" - "Вест Хэм" - 0:0

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 4:1

"Лестер Сити" - "Манчестер Сити" - 0:1

"Брентфорд" - "Брайтон" - 0:1

"Арсенал" - "Норвич" - 1:0

"Челси" - "Астон Вилла" - 3:0

12 сентября

"Лидс" - "Ливерпуль" - 0:3

13 сентября

"Эвертон" - "Бернли" - 3:1

Положение команд: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Эвертон" - 10, "Манчестер Сити", "Брайтон", "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм" - 8, "Лестер" - 6, "Кристал Пэлас", "Брентфорд" - 5, "Астон Вилла" - 4, "Вулверхэмптон", "Уотфорд", "Арсенал" - 3, "Саутгемптон", "Лидс" - 2, "Бернли", "Ньюкасл" - 1, "Норвич" - 0.

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