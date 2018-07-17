Триумфатор исландского футбола покинул сборную



Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халлгримссон ушел в отставку, сообщает официальный твиттер исландской ассоциации футбола.

Стоит отметить, что 51-летний Халлгримссон возглавлял сборную Исландии с 2014 году. На Евро-2016 он дошел с командой до четвертьфинала, где уступил Франции (2:5).

Впрочем, на Чемпионате Мира-2018 Исландии выступить столь удачно не удалось. Исландия набрала всего одно очко в матчах с Аргентиной, Хорватией и Нигерией и заняла последнее место в группе.

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