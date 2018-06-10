Триумфатор сборной Уэльса возглавил китайский клуб



Новым главным тренером "Хэбэй Чайна Форчун" назначен Крис Коулмэн.

На этом посту он стал преемником Мануэля Пеллегрини, который возглавил "Вест Хэм".

Напомним, что 48-летний Коулмэн ранее тренировал сборную Уэльса и дошел с ней до полуфинала Евро-2016. После этого он по ходу сезона стал наставником "Сандерленда" и вылетел с клубом из Чемпионшипа.

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