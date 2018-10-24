Трое болельщиков ЦСКА находятся в тяжелом состоянии после аварии в метро Рима

Пресс секретарь посольства России в Италии Дмитрий Гурин рассказал о том, в каком состоянии болельщики ЦСКА, пострадавшие в римском метро.

Всего в аварии пострадало около 30 человек.

"По состоянию на 8 утра за медицинской помощью обратилось 16 граждан России. Из них восемь человек остаются под наблюдением врачей. Трое из этих восьми находятся в тяжёлом состоянии. Что касается человека, по которому встал вопрос о хирургическом вмешательстве из-за травм ноги, то сейчас ему оказана вся необходимая первая помощь. Он находится под наблюдением врачей", - сказал он.

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