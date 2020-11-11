Трое футболистов сборной России могут пропустить ноябрьские матчи из-за возможного коронавируса

Футболисты сборной России полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный могут пропустить ближайшие матчи национальной команды, сообщает "Р-Спорт".

"Сборная прилетела в Кишинев. Всего отправились 25 футболистов. Заболотный, Ерохин и Лесовой остались в Москве", – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

У Заболотного, Ерохина и Лесового выявлены сомнительные тесты на коронавирус. Если в ближайшее время новые тесты покажут отрицательные результаты, футболисты смогут присоединиться к команде.

Напомним, что сборная России в товарищеском поединке встретится с командой Молдовы (12 ноября), а также проведет решающие матчи группового этапа Кубка наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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