Трое футболистов сборной России могут пропустить ноябрьские матчи из-за возможного коронавируса
Футболисты сборной России полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный могут пропустить ближайшие матчи национальной команды, сообщает "Р-Спорт".
"Сборная прилетела в Кишинев. Всего отправились 25 футболистов. Заболотный, Ерохин и Лесовой остались в Москве", – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
У Заболотного, Ерохина и Лесового выявлены сомнительные тесты на коронавирус. Если в ближайшее время новые тесты покажут отрицательные результаты, футболисты смогут присоединиться к команде.
Напомним, что сборная России в товарищеском поединке встретится с командой Молдовы (12 ноября), а также проведет решающие матчи группового этапа Кубка наций со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).
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