Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей

Теги тоттенхэмхарри кейнделе аллиэрик ламела

Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей
Футболисты "Тоттенхэма" полузащитники Эрик Ламела и Деле Алли, а также нападающий Харри Кейн провели необычный матч против команды, за которую выступали 100 детей.

Встреча состоялась в Шанхае и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет открыла детская команда, но затем "шпоры" отыгрались. Алли заработал пенальти и сам же его реализовал.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм" занял четвертое место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Чемпионов, в котором проиграл "Ливерпулю" (0:2).

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