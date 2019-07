Трое футболистов "Тоттенхэма" сыграли против 100 детей

Футболисты "Тоттенхэма" полузащитники Эрик Ламела и Деле Алли, а также нападающий Харри Кейн провели необычный матч против команды, за которую выступали 100 детей.

Встреча состоялась в Шанхае и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет открыла детская команда, но затем "шпоры" отыгрались. Алли заработал пенальти и сам же его реализовал.

