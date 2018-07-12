Трое игроков "Спартака" покинули расположение команды и вернулись в Москву

Игроки "Спартака" - защитники Леонид Миронов и Александр Лихачев, а также нападающий Сильванус Нимели отправлены в Москву с австрийского сбора команды, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Футболисты отправились в расположение "Спартака-2", который в ближайшие дни стартует в первенстве ФНЛ.

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