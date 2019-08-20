Трое игроков "Спартака" попали в сборную 6-го тура РПЛ по версии InStat

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Трое игроков "Спартака" попали в сборную 6-го тура РПЛ по версии InStat

Компания спортивной аналитики InStat совместно с Российской Премьер-Лигой представило символическую сборную 6-го тура чемпионата России.

Наибольшее представительство в команде получили игроки "Спартака", которых в ней оказалось трое. В 6-м туре "красно-белые" обыграли ЦСКА со счетом 2:1.

Полностью символическая сборная тура выглядит так:

вратарь: Александр Максименко ("Спартак")

защитники: Брайан Идову ("Локомотив"), Александр Пуцко ("Уфа"), Самуэль Жиго ("Спартак"), Александр Анюков ("Крылья Советов"), Марио Фернандес (ЦСКА)

полузащитники: Аяз Гулиев ("Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив") 

нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Сильвестр Игбун ("Уфа").

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