Трое игроков "Спартака" попали в сборную 6-го тура РПЛ по версии InStat

Компания спортивной аналитики InStat совместно с Российской Премьер-Лигой представило символическую сборную 6-го тура чемпионата России.

Наибольшее представительство в команде получили игроки "Спартака", которых в ней оказалось трое. В 6-м туре "красно-белые" обыграли ЦСКА со счетом 2:1.

Полностью символическая сборная тура выглядит так:

вратарь: Александр Максименко ("Спартак")

защитники: Брайан Идову ("Локомотив"), Александр Пуцко ("Уфа"), Самуэль Жиго ("Спартак"), Александр Анюков ("Крылья Советов"), Марио Фернандес (ЦСКА)

полузащитники: Аяз Гулиев ("Спартак"), Антон Миранчук ("Локомотив")

нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Александр Соболев ("Крылья Советов"), Сильвестр Игбун ("Уфа").

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