Трое "россиян" вызваны в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020

Теги польшаавстриясловениягжегож крыховякмацей рыбус

Трое "россиян" вызваны в сборную Польши на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек огласил список из 27 футболистов, которые примут участие в сентябрьских отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года.

Стоит отметить, что вызов в национальную команду получили трое футболистов, выступающих в чемпионате России - Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк (оба - "Локомотив") и Себастьян Шиманьски ("Динамо").

Вратари: Войцех Щесны ("Ювентус"), Лукаш Фабиански ("Вест Хэм"), Лукаш Скорупски ("Болонья")

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Тьяго Ционек (СПАЛ), Камил Глик ("Монако"), Роберт Гумни ("Лех"), Артур Енджейчик ("Легия"), Томаш Кендзера ("Динамо" Киев), Михал Паздан ("Анкарагюджю"), Аркадиуш Реца ("Аталанта"), Мацей Рыбус ("Локомотив"). 

Полузащитники: Крыстян Белик ("Дерби Каунти"), Якуб Блащиковски ("Висла"), Яцек Горальски ("Лудогорец"), Камиль Гросицки ("Халл Сити"), Дамиан Кондзер ("Динамо" Загреб), Матеуш Клих ("Лидс"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Себастьян Шиманьски ("Динамо" Москва), Петр Зелински ("Наполи"). 

Нападающие: Давид Ковнацки ("Сампдория"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кшиштоф Пентек ("Милан").

Матч Словения - Польша состоится 6 сентября. Поединок Польша - Австрия пройдет 9 сентября.

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