Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года

"Ливерпуль" и "Лацио" положили трофеи под ёлку!

"Мерсисайдцы" триумфально провели Клубный Чемпионат Мира. Решающий поединок против "Фламенго" выдался для "красных" непростым. В основное время команды так и не смогли забить хотя бы один мяч. Для борьбы в экстратайме бразильцам явно не хватило кондиций, а героем для англичан стал Бобби Фирмино. Подопечные Юргена Клоппа в 2019-м завоевали три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира, а если сюда добавить уверенное лидерство в АПЛ, то получим едва не идеальный год для болельщиков "Ливерпуля". Теперь команде действительно стоит сосредоточиться на внутренних турнирах. Ведь последний раз "мерсисайдцы" получали хоть какой-то национальный трофей еще в 2012-м – Кубок английской лиги. "Ливерпуль" никогда не выигрывал АПЛ с момента ее создания. Вероятна победа в текущем сезоне может стать символической – 30 лет назад "красные" в последний раз выигрывали чемпионат Англии. Растратить преимущество в 10 очков (включая матч в запасе) над "Лестером" и 11 над "Манчестер Сити" просто недопустимо. Даже Хосеп Гвардиола признает, что интрига практически мертва. Юрген Клопп уже стал волшебником для "Энфилда". Кто же, как не он, должен избавиться от насмешливого прозвища "неверпуль"?

Две недели назад римский "Лацио" нанес туринскому "Ювентусу" первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии "А". Уже тогда пресса писала, что это была репетиция перед матчем за Суперкубок Италии. Однако никто точно не ожидал, что и этот поединок завершится с таким же результатом, и речь не только о счете. Игра в Саудовской Аравии была словно под копирку срисована с той, что произошла на "Стадио Олимпико": команды обменялись голами в первом тайме, в середине второй половины "Лацио" вышел вперед, а вместо нашествия на ворота соперника "старая синьора" получает гол в свои уже в компенсированное время. Явно не такого ожидал Криштиану Роналду, когда перебирался в Турин, – португалец вообще впервые за шесть лет уступил в финале кубкового турнира. Симоне Индзаги уже давно называют одним из самых недооцененных тактиков и будущим тренером "Ювентуса". Наставник "Лацио" построил в Риме боеспособную команду, с которой в 2019-м выиграл больше трофеев, чем туринцы, – Кубок и Суперкубок Италии против Серии "А". Маурицио Сарри может сколько угодно говорить о незначительности трофея, который его команда потеряла на выходных, но это стало еще одним доказательством того, что экс-коуч "Челси" до сих пор не нашел формулы, которая способна привести "бьянконери" к успеху.

Моуриньо научил Лэмпарда играть против "Тоттенхэма" в бытность игрока… и проиграл ему в бытность тренера

По возвращении в АПЛ Моуринью фактически сумел вытянуть "Тоттенхэм" из ямы. Победа над "Челси" вообще могла вернуть "шпор" в зону Лиги Чемпионов, но у хозяев не было ни одного шанса зацепиться за очки. Фрэнк Лэмпард выучил стиль своего соперника, который когда-то еще и был учителем. "Синие" с первых минут забрали мяч и игру под свой контроль, а у хозяев не получалось абсолютно ничего. "Челси" снова показал, что стабильности ему еще не хватает, но в отдельном матче эта команда готова "покусать" любого (даже более статусного визави). Интересно, что с "Тоттенхэмом" Моуринью выиграл четыре из шести матчей АПЛ, а в двух других потерпел поражения. Причем, оба проигранные поединки – против бывших команд португальца. В начале декабря "шпоры" на выезде уступили "Манчестер Юнайтед", а теперь – "Челси". Конечно, еще рано делать глобальные выводы или превращать этот факт в тенденцию, но в обеих встречах "Тоттенхэм" проигрывал заслуженно.

Де Хеа, что ты творишь?

"Манкунианцы" в этом сезоне так и не смогли найти свою игру. Команда застряла на границе первого десятка турнирной таблице АПЛ и рискует остаться не только без Лиги чемпионов, а вообще без еврокубков. Поединок против "Уотфорда" рассматривался как потенциально легкая прогулка. "Дрозды" оккупировали последнюю строчку и к отчетному матчу получили лишь одну победу в чемпионате. Однако на авансцену со знаком "минус" вышел Де Хеа. Испанский голкипер допустил ужасную ошибку во время первого пропущенного мяча. И вообще после 18-и туров Давид – лидер АПЛ по количеству результативных ошибок. Уже 6 его фейлов привели к пропущенным голам. В течение последних 13-и матчей лиги МЮ обязательно пропускает – самая длинная серия без "сухарей" в карьере Де Хеа. Сразу после игры с "Уотфордом" Sky Sports поделился инсайдом, что руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить Сульшера. Однако до сих пор нет официального подтверждения. Не исключено, что "манкунианцы" не рискнули прибегать к кардинальным изменениям в штабе из-за "Boxing days" – команде предстоит провести 6 матчей за 17 дней.

"Реал" таки отпустил "Барселону" перед новогодним перерывом

Посреди недели испанские гранды наконец сыграли долгожданное Эль Классико. Несмотря на значительное преимущество мадридцев матч завершился без голов и не привел к изменениям на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Однако паритет продержался всего несколько дней – "Реал" не выдерживает такого бешеного темпа, но обо всем по порядку. Барселона свой матч 18-го тура против Алавеса играла на один день раньше и легко разгромила своего соперника – 4:1. Первый раз за последнее время голами отметились все три звездные форварды – трио уже пристыдило 16 команд чемпионата своей результативностью. К тому же "блаугранас" впервые с 2011-го сумели завершить календарный год без единого поражения на "Камп Ноу". В свою очередь Лионель Месси забил свой 50-й гола 2019-м, за последние десять лет аргентинец только однажды не сумел достичь этой отметки – 45 мячей в 2013-м. Зато "Реал" не сумел выдержать такой ритм – три последних матча Примеры мадридцы свели к ничьих. Причем, последний поединок (против "Атлетика") явно разочаровал болельщиков "сливочных". Во-первых, он состоялся на "Сантьяго Бернабеу". Во-вторых, команда Зинедина Зидана сделала все, чтобы набрать три очка, но нефарт и плохая реализация сделали свое дело. Ну и, в-третьих, эта ничья позволяет "Барселоне" встречать Новый год в статусе единоличного лидера – очень щедрый подарок под елку, как для заядлого врага.

Бундеслига в огне! И с "быками" на вершине

Текущий розыгрыш чемпионата Германии выглядит очень интригующим. Кадровые перестановки в "Баварии" не дали мгновенного результата, а потому первая половина кампании запомнится не только неожиданным лидерством "Лейпцига" во главе с Юлианом Нагельсманном, но и рядом сенсаций. Сейчас Бундеслига – именно то первенство, где все могут обыграть всех. По крайней мере так было до прошлого тура. Теперь же на вершине таблицы вырисовывается когорта лидеров, которые и должны разыграть чемпионство. Дортмундская "Боруссия", которая идет четвертой, проиграла "Хоффенхайму" и теперь отстает от первой ступеньки на 7 очков. А еще после 12-тура в таблице была такая плотность, что лидера и десятую команду разделяли всего 8 пунктов. Руководство "Баварии" устраивает динамика команды, поэтому оно решило оставить Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера, убрав приставку "исполняющий обязанности". Мюнхенцы уверенно обыграли Вольфсбург", но результат затмили травмы двух лидеров: Роберт Левандовски был вынужден лечь под нож, а Хави Мартинес получил повреждения бедра. Если поляк имеет шанс восстановиться к возобновлению чемпионата, то испанцу понадобится на реабилитацию почти два месяца. Эти факторы оставляют больше шансов для "Лейпцига". "Быки" демонстрируют стабильные результаты, проиграв лишь один из последних шестнадцати матчей во всех турнирах. Однако важнее другое – подопечные Нагельсманна не проиграли ни одному из прямых конкурентов в первом круге, расписав ничью с "Баварией" и Дортмундом, и сняв скальп с Менхенгладбаха. Похоже, у нейтральных болельщиков наконец реальная надежда, что главный трофей может наконец оказаться не в Мюнхене.

"Милан" продолжает умирать!

"Россонери" ехали в Бергамо, имея за плечами четырехматчевую беспроигрышную серию и большие надежды. После изменения на тренерском мостике игроки "Милана" в один голос заявляют об улучшении атмосферы в коллективе, но сказать то же самое о результатах никак нельзя. "Аталанта" очень быстро открыла счет благодаря индивидуальным действиям экс-игрока харьковского "Металлиста" (которого сейчас формально уже нет) Алехандро Гомеса, а после перерыва отгрузила в ворота Джанлуиджи Доннарумма еще четыре мяча,на которые гости не смогли ответить ни одним. Милан проигрывал в Серии "А" с разницей в 5 мячей лишь четыре раза за всю историю, а в XXI веке такого совсем не случалось. Очевидно, что Стефано Пиола не сумел кардинально изменить ситуацию после освобождения Марко Джампаоло. "Россонери" до сих пор очень нестабильны, игроки не знают, как противостоять организованным командам, а руководство уже традиционно говорит о доверии и необходимость подождать. Единственное чего уже дождались – "Милан" стал середняком без претензий на еврокубки, который до сих пор живет прошлыми успехами в Лиге Чемпионов и титулом чемпиона Италии, завоеванным, на минуточку, почти 10 лет назад!