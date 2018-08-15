Трофей для количества: "Барселона" принимает "Боку Хуниорс"

"Барселона" - "Бока Хуниорс"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона, Испания)



Начало матча: 19:15

Уже совсем скоро состоится очередной розыгрыш кубка Гампера, в котором каталонская "Барселона" сойдётся с аргентинским "Бока Хуниорс". В прошлом году трофей остался в Испании: "Барса" без труда разгромила бразильский "Шапекоэнсе" (5:0).

"Барселона" подходит к матчу в отличном расположении духа: каталонцы выиграли Суперкубок Испании, минимально обыграв "Севилью" (2:1). В той встрече у "сине-гранатовых" отличились Жерар Пике и Усман Дембеле, забивший шикарный гол рикошетом от перекладины. Теперь же им будет противостоять чуть менее звёздный коллектив "Боки", но и трофей не столь престижен, как тот, что был разыгран в жарком Марокко тремя днями ранее.

Каталонцы участвовали в Международном Кубке Чемпионов и провели его совсем не так, как того ожидали болельщики, заняв последнее место в турнире. Однако здесь стоит отметить тот факт, что Эрнесто Вальверде очень много экспериментировал с составом, выпуская на поле ещё совсем юных футболистов, у которых пока нет опыта противостояния с грандами европейского футбола. "Сине-гранатовые" провели три товарищеских поединка, в одном из которых была одержана победа над лондонским "Тоттенхэмом"(3:2), а в двух других испанцы потерпели поражение: 2:4 от "Ромы" и 0:1 от "Милана".

Этим летом "Барселона" очень активна на трансферном рынке, причём команда как покупает, так и продаёт футболистов. В команду пришли бразильцы Артур и Малком, чилиец Видаль, а также француз Лангле, а Андре Гомеш, Йерри Мина и Люка Динь вместе отправились покорять Туманный Альбион, перейдя в "Эвертон". Вполне вероятно, что кому-то из новичков всё-таки найдётся место в основе, так как Кубок Гампера является некой проверкой для многих запасных футболистов и лишь малая часть фанатов воспринимает этот матч как нечто большее, чем простой "товарняк".

"Бока Хуниорс" совсем недавно стартовала в чемпионате Аргентины с победы над клубом "Тальерес" (1:0). Несомненными лидерами "генуэзцев" являются Карлос Тевес и Кристиан Павон, который, к слову, был интересен боссам каталонского клуба и очень любопытно, сможет ли он проявить себя в своей первой игре на "Камп Ноу". "Бока" представляет собой достаточно интересную команду, где во главе угла стоит хорошая игра в атаке, но класс футболистов, конечно, не сравним с теми, кто играет в "Барселоне", но это вполне понятно и оправданно. Капитаном "Боки" является легенда клуба Фернандо Гаго, который успел изрядно пошуметь в Испании, играя за мадридский "Реал" и "Валенсию".

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Боки Хуниорс":

Каталонцы побеждают в Кубке Гампера на протяжении пяти лет подряд

"Бока Хуниорс" в пятый раз будет стараться завоевать трофей



"Барселона" праздновала победу в Кубке Гампера 40 раз

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": Тер Штеген - Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Коутиньо, Бускетс, Артур, Дембеле, Месси, Суарес.

"Бока Хуниорс": Андрада - Хара, Мас, Искьердос, Магальян, Сарате, Нандес, Павон, Барриос, Перес, Тевес.

Прогноз на матч "Барселона" - "Бока Хуниорс":