Трофей для количества: "Барселона" принимает "Боку Хуниорс"
Начало матча: 19:15
Уже совсем скоро состоится очередной розыгрыш кубка Гампера, в котором каталонская "Барселона" сойдётся с аргентинским "Бока Хуниорс". В прошлом году трофей остался в Испании: "Барса" без труда разгромила бразильский "Шапекоэнсе" (5:0).
"Барселона" подходит к матчу в отличном расположении духа: каталонцы выиграли Суперкубок Испании, минимально обыграв "Севилью" (2:1). В той встрече у "сине-гранатовых" отличились Жерар Пике и Усман Дембеле, забивший шикарный гол рикошетом от перекладины. Теперь же им будет противостоять чуть менее звёздный коллектив "Боки", но и трофей не столь престижен, как тот, что был разыгран в жарком Марокко тремя днями ранее.
Каталонцы участвовали в Международном Кубке Чемпионов и провели его совсем не так, как того ожидали болельщики, заняв последнее место в турнире. Однако здесь стоит отметить тот факт, что Эрнесто Вальверде очень много экспериментировал с составом, выпуская на поле ещё совсем юных футболистов, у которых пока нет опыта противостояния с грандами европейского футбола. "Сине-гранатовые" провели три товарищеских поединка, в одном из которых была одержана победа над лондонским "Тоттенхэмом"(3:2), а в двух других испанцы потерпели поражение: 2:4 от "Ромы" и 0:1 от "Милана".
Этим летом "Барселона" очень активна на трансферном рынке, причём команда как покупает, так и продаёт футболистов. В команду пришли бразильцы Артур и Малком, чилиец Видаль, а также француз Лангле, а Андре Гомеш, Йерри Мина и Люка Динь вместе отправились покорять Туманный Альбион, перейдя в "Эвертон". Вполне вероятно, что кому-то из новичков всё-таки найдётся место в основе, так как Кубок Гампера является некой проверкой для многих запасных футболистов и лишь малая часть фанатов воспринимает этот матч как нечто большее, чем простой "товарняк".
"Бока Хуниорс" совсем недавно стартовала в чемпионате Аргентины с победы над клубом "Тальерес" (1:0). Несомненными лидерами "генуэзцев" являются Карлос Тевес и Кристиан Павон, который, к слову, был интересен боссам каталонского клуба и очень любопытно, сможет ли он проявить себя в своей первой игре на "Камп Ноу". "Бока" представляет собой достаточно интересную команду, где во главе угла стоит хорошая игра в атаке, но класс футболистов, конечно, не сравним с теми, кто играет в "Барселоне", но это вполне понятно и оправданно. Капитаном "Боки" является легенда клуба Фернандо Гаго, который успел изрядно пошуметь в Испании, играя за мадридский "Реал" и "Валенсию".
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Боки Хуниорс":
"Барселона" праздновала победу в Кубке Гампера 40 раз
Ориентировочные составы на игру:
"Барселона": Тер Штеген - Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Коутиньо, Бускетс, Артур, Дембеле, Месси, Суарес.
"Бока Хуниорс": Андрада - Хара, Мас, Искьердос, Магальян, Сарате, Нандес, Павон, Барриос, Перес, Тевес.
Прогноз на матч "Барселона" - "Бока Хуниорс":
опрос
главное
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов
-
БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"
-
В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью
-
Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
-
"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно
-
Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ
-
Рамос ответил Клоппу
-
"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"
-
"Аякс" - "Стандард" - 3:0 (обзор)
-
"Фенербахче" - "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани
-
1
"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ
-
1
Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"
-
"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
4
Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"
-
Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|1
|3
|2
|Челси
|1
|3
|3
|Борнмут
|1
|3
|4
|Кристал Пэлас
|1
|3
|5
|Уотфорд
|1
|3
|6
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Эвертон
|1
|1
|9
|Вулверхэмптон
|1
|1
|10
|Бернли
|1
|1
|11
|Саутгемптон
|1
|1
|12
|Арсенал Лондон
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|17
|Кардифф Сити
|1
|0
|18
|Фулхэм
|1
|0
|19
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0