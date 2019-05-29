Трофей имени Лондона! Рассуждаем о том, кто победит в финале Лиги Европы

Финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом" состоится уже сегодня. Два лондонских клуба имеют разную статистику выступлений в еврокубках, но один из самых главных матчей европейского сезона (после финала Лиги Чемпионов, конечно) способен поломать немного стереотипное представление о выступлении двух команд и преподнести нам некоторые сюрпризы. Редакция Soccernews решила проанализировать расклады перед финалом Лиги Европы и порассуждать, какие факторы могут помочь победить той или иной команде.

"Челси"

Первая и главная причина, по которой чаша весов даже у букмекеров склоняется в сторону "Челси" – это подбор исполнителей. Можно сколько угодно говорить о потенциальной силе Обамеянга, Ляказетта и Озила в своей лучшей форме, но факты говорят о том, что лучшая форма – это далеко не удел Озила в течении нескольких последних сезонов, а Обамеянг и Ляказетт часто проводят нестабильные матчи. По ходу сезона это явно прослеживалось. А вот у "Челси" есть футболист, который на ходу прямо сейчас, и который является одним из лучших футболистов сезона по многих показателях – Эден Азар. Помимо 31 балла по системе гол+пас в АПЛ бельгиец показал, что, играя на позиции вингера, он может создать момент для своих партнеров даже в тех ситуациях, когда моментом и не пахнет. Вспомните хотя бы действия Азара в моменте с голом от Лофтуса-Чика в полуфинале против "Айнтрахта". А учитывая, что оборона "Арсенала" – это далеко не лучшее зрелище. "Канониры" пропустили 51 гол в АПЛ (больше, чем "Лестер" или "Эвертон", которые расположились на границе первой десятки), действия Азара в конкретно взятом поединке могут принести огромные результаты.

Второй фактор, который нужно брать во внимание – это форма команд в конце сезона. Зимой "Челси" был в ужасающем состоянии, но, начиная с марта, подопечные Сарри проиграли всего 1 матч из 14 (в гостях против "Ливерпуля"). Именно это позволило "аристократам" подняться на третье место в Премьер-лиге и обеспечить себе место в Лиге Чемпионов. У "Арсенала" совершенно противоположная ситуация. В последних 5 турах чемпионата они добыли всего 1 победу при 3 поражениях. Если же брать статистику за тот же период, что и в случае с "Челси", то "канониры" проиграли 4 матча из 12. Это наталкивает на вывод, что "красная" часть Лондона в конце чемпионата просто подсела. Кроме того, Эмери стал судорожно исправлять ситуацию, что еще больше шатает команду. Можно заметить, что в конце сезона испанский наставник все чаще прибегает к ротации и является недовольным на пресс-конференциях. А вот многие вещи внутри "Челси" начали исправляться, иначе удивительную метаморфозу в результатах просто не объяснить. Не стоит забывать и о том, что в составе синих играет лучший бомбардир текущего сезона Лиги Европы – Оливье Жиру (10 голов) Понятно, что в отдельно взятом матче это может не сыграть столь заметной роли, однако контраст настроений не учитывать не стоит.

Еще одним важным вариантом для "Челси" является тактика, выбранная главным тренером. Одному Сарри известно, во что он сегодня будет играть, но по ходу сезона итальянец уже использовал несколько моделей, который могут принести результат. К примеру, в одном из финалов текущего сезона – Кубка Лиги – Сарри решил отказаться от "Саррибола" и попросту забаррикадировал свою половину поля в игре с "Манчестер Сити". Это полностью дезориентировало Гвардиолу, ведь тактика "закрыть Жоржиньо" в этом варианте совершенно не работала. Более того, "Челси" мог забивать за счет контратак. Тем матчем Сарри четко показал, что может отказаться от своей, казалось, бессменной тактики и сыграть на результат. Подобная модель игры может сработать и в игре с "Арсеналом", поскольку играть в позиционный футбол против обороны уровня "Челси" ему, с его нынешним подбором футболистов в центре поля (где Ремзи, скорее всего, пропустит встречу) из-за травмы будет сложно.

"Арсенал"

Только что мы немного размазали подопечные Эмери по футбольному газону, но у "Арсенала" тоже есть пару козырей в рукаве, которые могут оказаться сильнее по дистанции матча. Во-первых, нельзя забывать о персоне главного тренера. Унаи Эмери является королем Лиги Европы. Испанский специалист выигрывал трофей в течении 3 лет подряд – в 2014, 2015 и 2016 годах (один раз победил в финале команду из постсоветского пространства – украинский "Днепр"). Соответственно, опыта, чтобы настроить футболистов на самый важный матч этого турнира, Эмери не занимать. Он точно знает, что нужно делать! Сарри в этом плане является полным антиподом своего визави. Итальянец проиграл все свои финалы (в том числе и финал чемпионской гонки в Серии "А" в прошлом сезоне) и не добыл ни одного трофея. Возможно, Сарри сильнее тактически, но перед сегодняшним матчем он не выглядит заочным победителем в борьбе авторитетов с Эмери.

Если уж мы заговорили о кадрах, то нельзя не сказать о главной силе нынешнего "Арсенала", которую мы уже затрагивали выше – пара нападающих Обамеянг – Ляказетт. На данный момент они являются одними из самых сильных нападающих в мире, если речь идет о дуэты. В текущем сезоне АПЛ они заработали почти 50 очков по системе гол+пас на двоих и поучаствовали в 70% всех голов "Арсенала". Мы рассматривали вариант, когда их игра не пойдет, но если же "Челси" решит играть в свой стандартный футбол и франко-габонский дуэт получит хоть немного пространства, то они непременно затолкают свой гол. А как показывает текущий сезон, команды, которые ставят во главу угла сильную атаку, оказываются сильнее тех, кто пытается выехать лишь за счет автобуса. В лобовом столкновении нападений "Арсенал", скорее всего, окажется сильнее, поскольку у "Челси" рядом с Азаром нет человека, который способен штамповать голы. Игуаин не впечатляет, а Жиру – это просто машина для навесов, которая теряется в случае игры на первом этаже.

Еще один фактор в пользу "Арсенала" – это дополнительная мотивация. Дело в том, что "Челси" уже обеспечил себе место в Лиге Чемпионов за счет третьего места в АПЛ, а вот "Арсенал" скатился на 5 позицию по итогам сезона, так что победа в Лиге Европы – это единственный шанс Эмери сходу вернуть "канониров" в Лигу Чемпионов (где клуба не было уже 2 года кряду). Попадание в ЛЧ – важная стратегическая задача для "Арсенала". Во-первых, это дополнительные деньги в следующем сезоне. Во-вторых, это дополнительный аргумент, чтобы пригласить в Лондон игроков высокого класса уже в следующее трансферное окно.

Мы рассмотрели основные характеристики, с которыми команды подходят к следующему матчу. Предлагаем вам выбрать своего фаворита сами. На наш взгляд, аргументы "Арсенала" являются более убедительными, и кубок выиграют именно "канониры". Финальный матч начнется сегодня в 22:00 по Москве.

Игорь Малиенко | soccernews.ru