Трофей Кубка Конфедераций доставили в музей сборной Германии
Трофей Кубка конфедераций уже находится в музее сборной Германии.
Об этом говорится на официальной странице немецкой сборной в Twitter.
Напомним, что Кубок Конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. В финале сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.
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|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
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|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1