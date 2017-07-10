Трофей Кубка Конфедераций доставили в музей сборной Германии

Трофей Кубка конфедераций уже находится в музее сборной Германии.

Об этом говорится на официальной странице немецкой сборной в Twitter.

Напомним, что Кубок Конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. В финале сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

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