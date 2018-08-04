"Трофейный" старт Тухеля: ПСЖ громит "Монако" в матче за Суперкубок Франции

В этом году матч за Суперкубок Франции принимает Китай. Стадион Универсиады Шэньчженя, который вмещает около 60 000 зрителей, был заполнен под завязку. При этом основных составов и главных звезд обеих команд зрители старте не увидели. Заявления Томаса Тухеля о том, что он выпустит на Суперкубок полурезервный состав, не были лживыми. На поле действительно были далеко не все игроки, которые формируют лицо нынешнего ПСЖ. Наиболее похожей на основную была центральная линия команды, где расположилось трио Диарра-Рабьо-Вератти. Что касается "Монако", то здесь пока-что даже не понятно, какое из сочетаний игроков может быть основным. "Монегаски" существенно обновились, продали двух лидеров и не исключено, что пока даже Леонардо Жардим не решил кто же достоин играть в старте.

Первый опасный момент в матче создали футболисты "Монако". На 14 минуте Юри Тилеманс сделал рывок в штрафную площадь и сразу же получил пас под удар с левого фланга. Позиция была достаточно перспективной, однако выстрел пришелся в ногу защитника. Буквально через 60 секунд футболисты ПСЖ ответили не менее остро. Анхель Ди Мария протащил мяч в штрафную площадь, раскачал защитника и пробил в ближний нижний угол ворот Бенальо. Вратарь парировал выстрел, но не смог удержать "ядро", потому оно ушло на угловой.

В течении всего первого тайма команды совершали опасные выпады на чужие ворота, однако примечательной чертой этих атак было то, что последний пас или удар всегда блокировался. Так, например, на 26 минуте правый защитник ПСЖ Колин Дагба разобрался с на фланге с одним из оборонцев "Монако", на дриблинге ворвался в штрафную и с близкого расстояния пробил в створ ворот Бенальо, но центральный защитник Жемерсон в последний момент подставил колено и заставил игровой снаряд улететь на угловой.

В подобных условиях приходилось придумывать что-то другое. Автором этого "другого" стал Анхель Ди Мария. На 33 минуте аргентинец в отличнейшем стиле исполнил штрафной вблизи чужих ворот, направив мяч точно под перекладину. Бенальо ничего поделать не смог – 1:0, первый гол в официальных матчах для Тухеля.

"Монако" ответил не менее опасно, а главное – почти сразу. Грансир совершил прострел с правого фланга, на который вовремя откликнулся Рони Лопеш. Нападающий бил первым касанием из пределов штрафной, но игровой снаряд срезался с ноги и каким-то непостижимым образом не влетел в сетку ворот Буффона. Подопечные Жардима упустили отличный момент для того, чтобы сразу вернуться в игру!

Еще до перерыва ПСЖ вколотил второй гол. Нсоки хорошо прострелил с левого фланга во вратарскую площадку, где "монегаски" проспали Кристофера Нкуку. Молодой нападающий не растерялся и удачно подставил ногу под летящий мяч – 2:0, и это уже заявка на победу: шестую подряд в матчах за Суперкубок!

Второй тайм начался с активных попыток "Монако" сократить разрыв в счете. Два хороших удара совершил Йоветич. Сначала нападающий освободился от опеки защитников после хорошего паса в разрез, добежал до штрафной и с линии выстрелил в ближний угол ворот ПСЖ, но Буффон был на месте. А уже через пару минут черногорец выиграл верх у защитников ПСЖ вблизи чужой штрафной, развернулся и вторым касанием ударил в сторону рамки. Второй удар оказался не таким сильным, и Буффон без труда забрал игровой снаряд.

Ближе к 55 минуте ПСЖ забрал мяч к себе и начал методично удерживать счет, активно совершая набеги на чужие ворота. На 59 минуте Ди Мария даже мог оформить дубль, но, ворвавшись в штрафную, не попал в ближний угол – мяч попал во внешнюю сторону сетки. Но в течении следующих 10 минут подопечные Тухеля своего добились. Нсоки отлично разобрался с Раджи на фланге, продрался в штрафную и отдал хороший пас под удар на Тимоти Веа. Молодому нападающему оставалось только попасть в ворота, что он и сделал – 3:0 и в воздухе резко запахло разгромом!

Запах тотального "разноса" стал чувствоваться куда острее, когда через минуту Ди Мария, ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот "Монако", но Бенальо спас. А еще через 60 секунд Верратти накрутил нескольких защитников "монегасков" возле чужой штрафной, беспрепятственно в нее вошел и покатил игровой снаряд под удар Нкуку, который с нескольких метров вторым касанием ахнул по воротам. Вратарь был абсолютно бессильным, но представителей маленького княжества на юге Франции спасла штанга.

После серии моментов ПСЖ заметно успокоился и стал доводить игру до логического завершения. А логическим завершением стал четвертый гол: "парижане" развернули быструю контратаку, которую точным ударом закончил Ди Мария. Футболисты "Монако" то ли не хотели, то ли не могли, но каких-то активных действий от подопечных Жардима на последних минутах матча мы не увидели. Томас Тухель выиграл свой первый официальный матч у руля парижан и сразу же взял свой первый трофей с новым клубом. ПСЖ, кстати, становится победителем Суперкубка Франции шестой раз подряд и сравнивается по количеству триумфов в первом матче сезона с "Лионом" – теперь у них по 8 кубков.

ПСЖ – "Монако" – 4:0

Голы: Ди Мария, 33 – 1:0; Нкуку, 40 – 2:0; Веа, 67 – 3:0; Ди Мария, 90+2 - 4:0.

ПСЖ: Буффон – Дагба, Силва (Бернед, 74), Риман, Нсоки – Диарра (Маркиньос, 64), Рабьо, Вератти (Неймар, 76) – Нкуку, Ди Мария, Веа.

"Монако": Бенальо – Глик, Раджи, Жемерсон – Грансир (Кейта, 46), Пеле (Диоп, 46), Тилеманс, Алоху, Серрано – Йоветич, Лопеш (Мбула, 65).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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