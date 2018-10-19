Трогательная история из США: клуб подписал своего больного фаната, а тот стал лучшим игроком недели

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Трогательная история из США: клуб подписал своего больного фаната, а тот стал лучшим игроком недели

Трогательная история произошла в Соединенных Штатах на текущей неделе. Клуб "Сакраменто Репаблик" узнал о том, что их юный болельщик Мэтью Хардинг имеет тяжелую форму рака, после чего совместно с фондом Make-A-Wish организовал для фаната настоящий сюрприз.

"Сакраменто" официально подписал контракт с 15-летним парнем, который стал самым молодым игроком в истории клуба. Кроме того, штаб включил его в тренировочный процесс клуба - Хардинг проводил полноценные тренировки с основной командой.

Дальше - больше. Мэтью вышел в основе на матч с "Лас Вегасом", в котором забил единственный мяч на радость игрокам обеих команд - "Сакраменто" выиграл 1:0, а Хардинг был признал лучшим игроком недели по версии лиги. 

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