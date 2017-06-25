Троизи: "Мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом"

Хавбек сборной Австралии Джеймс Троизи поделился мнением о Кубке Конфедераций.

"Мы гордимся игрой, хоть и результат нас разочаровал. Я говорил, что мы хотели изменить менталитет в австралийском футболе. Люди думают, что мы драчуны, играем в длинные мячи. Но мы хотим играть высоко, создавать опасные моменты. Тем не менее мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом.

Атмосфера в России фантастическая. У нас было мало времени, чтобы посмотреть больше достопримечательностей, но города - прекрасные, стадионы - одни из лучших, на которых мне приходилось играть. С нетерпением жду возможности сыграть здесь и на Чемпионате Мира" - приводят слова Троизи российские СМИ.

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