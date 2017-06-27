Троизи: "Россия проведёт чемпионат мира на фантастическом уровне"

Нападающий сборной Австралии Джеймс Троизи остался под впечатлением после визита в Россию, где он принял участие в розыгрыше Кубка конфедераций.

Австралиец не сомневается в том, что чемпионат мира 2018 года Россия проведет на соответствующем уровне.

"Конечно, я знал, что в России холодно, но не предполагал, что до такой степени. В Санкт-Петербурге после тренировки руки у меня замерзали. Меня очаровали белые ночи. Это странный, но одновременно замечательный феномен. Ничего подобного раньше не встречал. Здесь отличные стадионы, и я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на фантастическом уровне. Я смогу сказать своим внукам, что был в России", - сказал он.

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