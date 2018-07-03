Troll Football опубликовал видео: "Если бы Неймар был собакой"

Юмористический ‏аккаунт о футболе Troll Football показал видео на тему, как бы вел себя форвард сборной Бразилии Неймар, если бы был собакой.

If Neymar was a dog pic.twitter.com/vnQadDNSSk — Troll Football (@TrollFootball) 2 июля 2018 г.

Напомним, что за время ЧМ-2018 Неймара часто критиковали за его симуляции.

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