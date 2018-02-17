"Труа" дожал "Метц" и другие результаты 26-го тура чемпионата Франции
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Труа" – "Метц" - 1:0
Гол: Ньян, 88 - 1:0.
"Труа": Желязны, Деплан, Жиродон, Траоре, Эрей, Кауи (Ниве, 57), Вальтер, Пеле (Мбемо, 76), Беллюгу, Грансир (Бен-Саада, 81), Ньян.
"Метц": Кавасима, Ньяхате, Ривьере, Дианье (Ньян, 89), Пальмьери, Миличевич, Доссеви, Молле, Коад, Ривьер, Ру.
"Кан" – "Ренн" - 2:2
Голы: Кривелли, 6 - 1:0, Сако, 9 - 1:1, Сако, 21 - 1:2, Да Сильва, 84 - 2:2.
"Кан": Веркутр, Женевуа, Да Сильва, Гильбер, Санко (Аит-Беннассер, 62), Фере, Авуну (Ставицки, 61), Петерс, Диоманде, Роделен, Кривелли (Деменге, 88).
"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе, Ньяньон, Леа Силики, Прцич, Буриго (Мауасса, 86), Андре, Сарр (Юну, 64), Сако (Мешер, 80).
"Анжер" – "Сент-Этьен" - 0:1
Гол: Берич, 79 - 0:1.
"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Онианге, Сантамария (Гийом, 82), Мангани, Те (Фюльжени, 82), Капель (Рен-Аделед, 72), Токо-Экамби.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва, Дебюши, Суботич, Сельнэс (Пажо, 64), Мвила, Амума (Теофиль-Катрин, 86), Кабелла, Нтеп (Бамба, 68), Берич.
"Амьен" – "Тулуза" - 0:0
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Авелар (Эль-Хаджам, 31), Сиссоко, Гуано, Фофана, Монкондюи, Какута, Гакпе (Бурго, 70), Мендоса, Траоре (Манзала, 79).
"Тулуза": Лафон, Яго, Диоп, Амьен Аду, Сангаре, Силла, Имбула (Тойвонен, 81), Каюзак, Градель, Мубеле (Дурмаз, 60), Саного (Жан, 87).
Удаление: Фофана (76).
"Монпелье" – "Генгам" - 1:1
Голы: Нгбакото, 29 (пенальти) - 0:1, Сьо, 73 - 1:1.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Мукиеле, Агиляр, Конгре, Ласн, Скири, Иконе (Камара, 46), Самбия (Долли, 61), Мбенза, Сьо (Нинга, 86).
"Генгам": Юнссон, Кербра, Эбоа-Эбоа, Икоко, Табану, Нгбакото (Блас, 83), До (Салибур, 74), Дидо (Фири, 65), Гренье, Тюрам, Бриан.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
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|2
|Монако
|26
|56
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|25
|48
|5
|Монпелье
|26
|38
|6
|Нант
|25
|38
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|26
|35
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|26
|34
|11
|Сент-Этьен
|26
|33
|12
|ФК Кан
|26
|32
|13
|Дижон
|25
|31
|14
|Страсбур
|26
|30
|15
|Труа
|25
|27
|16
|Тулуза
|26
|27
|17
|Амьен
|26
|26
|18
|Лилль
|25
|26
|19
|Анжер
|26
|25
|20
|Метц
|26
|18