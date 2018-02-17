"Труа" дожал "Метц" и другие результаты 26-го тура чемпионата Франции

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"Труа" дожал "Метц" и другие результаты 26-го тура чемпионата Франции

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Труа" – "Метц" - 1:0

Гол: Ньян, 88 - 1:0.

"Труа": Желязны, Деплан, Жиродон, Траоре, Эрей, Кауи (Ниве, 57), Вальтер, Пеле (Мбемо, 76), Беллюгу, Грансир (Бен-Саада, 81), Ньян.

"Метц": Кавасима, Ньяхате, Ривьере, Дианье (Ньян, 89), Пальмьери, Миличевич, Доссеви, Молле, Коад, Ривьер, Ру.


"Кан" – "Ренн" - 2:2

Голы: Кривелли, 6 - 1:0, Сако, 9 - 1:1, Сако, 21 - 1:2, Да Сильва, 84 - 2:2.

"Кан": Веркутр, Женевуа, Да Сильва, Гильбер, Санко (Аит-Беннассер, 62), Фере, Авуну (Ставицки, 61), Петерс, Диоманде, Роделен, Кривелли (Деменге, 88).

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Данзе, Ньяньон, Леа Силики, Прцич, Буриго (Мауасса, 86), Андре, Сарр (Юну, 64), Сако (Мешер, 80).


"Анжер" – "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Берич, 79 - 0:1.

"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Онианге, Сантамария (Гийом, 82), Мангани, Те (Фюльжени, 82), Капель (Рен-Аделед, 72), Токо-Экамби.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва, Дебюши, Суботич, Сельнэс (Пажо, 64), Мвила, Амума (Теофиль-Катрин, 86), Кабелла, Нтеп (Бамба, 68), Берич.


"Амьен" – "Тулуза" - 0:0

"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Авелар (Эль-Хаджам, 31), Сиссоко, Гуано, Фофана, Монкондюи, Какута, Гакпе (Бурго, 70), Мендоса, Траоре (Манзала, 79).

"Тулуза": Лафон, Яго, Диоп, Амьен Аду, Сангаре, Силла, Имбула (Тойвонен, 81), Каюзак, Градель, Мубеле (Дурмаз, 60), Саного (Жан, 87).

Удаление: Фофана (76).


"Монпелье" – "Генгам" - 1:1

Голы: Нгбакото, 29 (пенальти) - 0:1, Сьо, 73 - 1:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Мукиеле, Агиляр, Конгре, Ласн, Скири, Иконе (Камара, 46), Самбия (Долли, 61), Мбенза, Сьо (Нинга, 86).

"Генгам": Юнссон, Кербра, Эбоа-Эбоа, Икоко, Табану, Нгбакото (Блас, 83), До (Салибур, 74), Дидо (Фири, 65), Гренье, Тюрам, Бриан.

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8 Ренн 26 35
9 Ницца 25 34
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Амьен 26 26
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20 Метц 26 18
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