"Труа" - "Марсель" - 2:3 (обзор)

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"Труа" - "Марсель" - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 33-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" в гостях взял верх над "Труа".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 33 66
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 33 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
19 Труа 33 29
20 Метц 33 25
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