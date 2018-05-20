"Труа" – "Монако" - 0:3, "Марсель" – "Амьен" - 2:1 (обзоры)

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"Труа" – "Монако" - 0:3, "Марсель" – "Амьен" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 38-го тура французской Лиги 1.

"Труа" – "Монако" - 0:3 

"Марсель" – "Амьен" - 2:1

Не пропустите: "Монако" и "Марсель" побеждают, ПСЖ теряет очки и другие результаты 38-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

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2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
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