"Труа" обыграл "Сент-Этьен"

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"Труа" обыграл "Сент-Этьен"В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Труа" на своем поле с минимальным преимуществом обыграл "Сент-Этьен".

"Труа" - "Сент-Этьен" - 2:1

Голы: Пеле, 41 - 1:0, Эрнани, 53 - 1:1, Хауи, 57 - 2:1.

Удаления: Азамум, 34 ("Труа"), Эрнани, 84 ("Сент-Этьен").

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Бордо". | soccernews.ru

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