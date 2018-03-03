"Труа" – ПСЖ - 0:2 (обзор)

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"Труа" – ПСЖ - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура французской Лиги 1 между "Труа" и ПСЖ.

Труа - ПСЖ. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Не пропустите: Обескровленный ПСЖ в гостях одолел "Труа". | http://soccernews.ru

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5 Ренн 28 41
6 Монпелье 27 39
7 Нант 27 39
8 Ницца 28 39
9 Бордо 28 36
10 Дижон 28 36
11 Генгам 28 35
12 Сент-Этьен 28 35
13 ФК Кан 27 32
14 Анжер 28 31
15 Страсбур 27 31
16 Амьен 28 29
17 Тулуза 28 29
18 Труа 28 28
19 Лилль 28 27
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