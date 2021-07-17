"Труа" усилился украинским форвардом

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"Труа" усилился украинским форвардом

Фото сайт "Труа"

Нападающий львовского "Руха" Николай Кухаревич продолжит карьеру во Франции.

"Труа", вернувшийся в Лигу 1 по итогам прошлого сезона, объявил о трансфере 20-летнего футболиста.

Сумма сделки составила 300 тысяч евро. Украинец заключил контракт, рассчитанный до июня 2026 года.

Напомним, что владельцем "Труа" с сентября 2020-го является холдинг City Football Group, которому также принадлежит английский "Манчестер Сити".

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