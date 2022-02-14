Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1

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Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелую победу ПСЖ над "Ренном", непростой успех "Марселя" в поединке с "Метцем", а также ничью "Монако" с "Лорьяном".

ПСЖ - "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Мбаппе, 90+3 - 1:0.

"Монако" - "Лорьян" - 0:0

"Метц" – "Марсель" - 1:2 (0:1)
Голы: Бакамбу, 26 - 0:1, Маига, 52 - 1:1, Милик, 82 - 1:2

"Ланс" – "Бордо" - 3:2 (3:1)
Голы: Калимуэндо, 10 - 1:0, Какута, 22 (с пенальти) - 2:0, Фофана, 26 - 3:0, Элис, 33 - 3:1, Хван Ый Чжо, 53 - 3:2

"Анжер" – "Страсбур" - 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро, 11 - 0:1

"Лион" – "Ницца" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 8 (с пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 52 - 2:0

"Монпелье" – "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Шека, 77 - 0:1

"Нант" – "Реймс" - 1:0 (1:0)
Гол: Саймон, 17 - 1:0

"Клермон" – "Сент-Этьен" - 1:2 (1:0)
Голы: Унтонджи, 39 - 1:0, Камара, 71 - 1:1, Колодзейчак, 82 - 1:2

"Брест" – "Труа" - 5:1 (2:1)
Голы: Сатриано, 7 - 1:0, Сатриано, 27 - 2:0, Рами, 45 - 2:1, Онора, 49 - 3:1, Онора, 67 - 4:1, Мунье, 82 - 5:1

Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 42, "Страсбур" - 41, "Ренн", "Монако", "Лион" - 37, "Ланс" - 36, "Нант", "Лилль" - 35, "Монпелье" - 34, "Брест" - 31, "Анжер" - 29, "Реймс" - 27, "Клермон" - 24, "Труа", "Лорьян", "Сент-Этьен" - 21, "Метц", "Бордо" - 20.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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