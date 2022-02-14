Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелую победу ПСЖ над "Ренном", непростой успех "Марселя" в поединке с "Метцем", а также ничью "Монако" с "Лорьяном".

ПСЖ - "Ренн" - 1:0 (0:0)

Гол: Мбаппе, 90+3 - 1:0.

"Монако" - "Лорьян" - 0:0

"Метц" – "Марсель" - 1:2 (0:1)

Голы: Бакамбу, 26 - 0:1, Маига, 52 - 1:1, Милик, 82 - 1:2

"Ланс" – "Бордо" - 3:2 (3:1)

Голы: Калимуэндо, 10 - 1:0, Какута, 22 (с пенальти) - 2:0, Фофана, 26 - 3:0, Элис, 33 - 3:1, Хван Ый Чжо, 53 - 3:2

"Анжер" – "Страсбур" - 0:1 (0:1)

Гол: Гамейро, 11 - 0:1

"Лион" – "Ницца" - 2:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 8 (с пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 52 - 2:0

"Монпелье" – "Лилль" - 0:1 (0:0)

Гол: Шека, 77 - 0:1

"Нант" – "Реймс" - 1:0 (1:0)

Гол: Саймон, 17 - 1:0

"Клермон" – "Сент-Этьен" - 1:2 (1:0)

Голы: Унтонджи, 39 - 1:0, Камара, 71 - 1:1, Колодзейчак, 82 - 1:2

"Брест" – "Труа" - 5:1 (2:1)

Голы: Сатриано, 7 - 1:0, Сатриано, 27 - 2:0, Рами, 45 - 2:1, Онора, 49 - 3:1, Онора, 67 - 4:1, Мунье, 82 - 5:1

Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 42, "Страсбур" - 41, "Ренн", "Монако", "Лион" - 37, "Ланс" - 36, "Нант", "Лилль" - 35, "Монпелье" - 34, "Брест" - 31, "Анжер" - 29, "Реймс" - 27, "Клермон" - 24, "Труа", "Лорьян", "Сент-Этьен" - 21, "Метц", "Бордо" - 20.

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