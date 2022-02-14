Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить тяжелую победу ПСЖ над "Ренном", непростой успех "Марселя" в поединке с "Метцем", а также ничью "Монако" с "Лорьяном".
ПСЖ - "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Мбаппе, 90+3 - 1:0.
"Монако" - "Лорьян" - 0:0
"Метц" – "Марсель" - 1:2 (0:1)
Голы: Бакамбу, 26 - 0:1, Маига, 52 - 1:1, Милик, 82 - 1:2
"Ланс" – "Бордо" - 3:2 (3:1)
Голы: Калимуэндо, 10 - 1:0, Какута, 22 (с пенальти) - 2:0, Фофана, 26 - 3:0, Элис, 33 - 3:1, Хван Ый Чжо, 53 - 3:2
"Анжер" – "Страсбур" - 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро, 11 - 0:1
"Лион" – "Ницца" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 8 (с пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 52 - 2:0
"Монпелье" – "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Шека, 77 - 0:1
"Нант" – "Реймс" - 1:0 (1:0)
Гол: Саймон, 17 - 1:0
"Клермон" – "Сент-Этьен" - 1:2 (1:0)
Голы: Унтонджи, 39 - 1:0, Камара, 71 - 1:1, Колодзейчак, 82 - 1:2
"Брест" – "Труа" - 5:1 (2:1)
Голы: Сатриано, 7 - 1:0, Сатриано, 27 - 2:0, Рами, 45 - 2:1, Онора, 49 - 3:1, Онора, 67 - 4:1, Мунье, 82 - 5:1
Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 42, "Страсбур" - 41, "Ренн", "Монако", "Лион" - 37, "Ланс" - 36, "Нант", "Лилль" - 35, "Монпелье" - 34, "Брест" - 31, "Анжер" - 29, "Реймс" - 27, "Клермон" - 24, "Труа", "Лорьян", "Сент-Этьен" - 21, "Метц", "Бордо" - 20.
Не пропустите: Маркиньос высказался об адаптации Месси в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии
-
"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"
-
Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ
-
Провал "Баварии", феерия Дортмунда, успех "Байера": результаты 22-го тура Бундеслиги
-
"Ференцварош" Черчесова победил на выезде и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 февраля
-
Трудная победа ПСЖ, успех "Марселя", неудача "Монако": результаты 24-го тура Лиги 1
-
"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии
-
"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Марсель" победил "Метц" и приблизился к ПСЖ
-
Лапорта рассказал, почему разрешил Дембеле играть за "Барселону"
-
Онопко высказался о предстоящем переходе Чернова в "Спартак"
-
Тренер сборной Польши высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России
-
Депай может перейти в итальянский топ-клуб
-
Киевское "Динамо" разнесло сербский клуб в товарищеском матче (видео)
-
Руководитель "Аякса" высказался о секс-скандале с Овермарсом
-
Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ
-
"Реал Сосьедад" победил "Гранаду" и приблизился к зоне ЛЧ
-
Провал "Баварии", феерия Дортмунда, успех "Байера": результаты 22-го тура Бундеслиги
-
"Рома" Моуринью на 94-й минуте спаслась от поражения в матче Серии А
-
"Ференцварош" Черчесова победил на выезде и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии
-
"Хоффенхайм" победил "Арминию" и вплотную приблизился к зоне ЛЧ
-
"Лестер" на 91-й минуте упустил победу над "Вест Хэмом"
-
"Ланс" победил "Бордо" в Лиге 1
-
Названа причина неучастия Кокорина в матче со "Специей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13