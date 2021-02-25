Трудная победа "Реала" и успех "Манчестер Сити": все результаты Лиги Чемпионов 24 февраля

В среду, 24 февраля, прошли еще две игры 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Манчестер Сити" в гостях уверенно обыграл менхенгладбахскую "Боруссию". "Реал" на выезде одержал волевую победу над "Аталантой".

"Боруссия" М - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Бернарду Силва, 29 - 0:1, Габриэл Жезус, 65 - 0:2

"Аталанта" - "Реал" 0:1

Гол: Менди, 86 - 0:1

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