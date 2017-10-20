Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"

"Челси" – "Уотфорд"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Джонатан Мосс

Субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги откроется, пожалуй, самым интересным противостоянием этого игрового дня, в рамках которого между собой столкнуться команды, занимающие четвертую и пятую строчку в турнирной таблице "Уотфорд" и "Челси". Причем интересно, что именно "шершни", которые по итогам прошлого сезона остались в шаге от понижения в классе сейчас располагаются выше действующего чемпиона.

"Желтая армия" под проводом нового наставника Марку Силвы – настоящее открытие текущего сезона. Команда просто великолепно выступает, за восемь туров проиграв лишь однажды. Более того, "Уотфорд" частенько показывает характер, вырывая победы или ничьи уже в компенсированное время. Интересно, но коллективу из пригорода Лондона гораздо лучше даются как раз-таки выездные поединки. Только "Вест Бромвичу" в позапрошлом туре "шершни" позволили взять очко в родных стенах, остальным же повезло меньше.

"Челси", напротив, уже давно не выигрывал на "Стэмфорд Бридж". Подумать только, последняя победа в рамках внутреннего первенства была добыта еще летом в третьем туре над "Эвертоном". В целом, ребята Антонио Конте уже серьезно задолжали своим болельщикам. Сначала обидное, но справедливое поражение от "Манчестер Сити", потом фиаско во встрече с "Кристал Пэлас", а теперь еще и посреди недели в Лиге чемпионов "аристократы" сыграли вничью с "Ромой". Учитывая все вышеперечисленные факты, противостояние вырисовывается, что надо.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Уотфорда":

В последний раз "Уотфорд" побеждал "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в 1986 году.

В этом сезоне "шершни" великолепно выступают вне родных стен, из возможных 12 завоевав 10 очков.

Миши Батшуайи в прошлогодней кампании отличился в обоих матчах против "Уотфорда". А Этьен Капу стал единственным игроком в сезоне 2016/2017, которому удалось забить в ворота "аристократов" и дома, и на выезде.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кэхилл, Дзаппакоста, Давид Луиз, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар, Мората

Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Кабаселе, Бритос, Фемения, Клеверли, Дукуре, Холебас, Перейра, Ришарлисон, Дини

Прогноз на матч "Челси" – "Уотфорд":

Букмекеры не верят в то, что "Челси" продолжит штормить по дистанции, поэтому прогнозируют достаточно легкую победу столичного гранда, о чем свидетельствует коэффициент 1.36. В то время, как выигрыш "Уотфорда" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 7.5 до 9.0.

Богдан Архипенко

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