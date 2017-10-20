Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
"Челси" – "Уотфорд"
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Джонатан Мосс
Субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги откроется, пожалуй, самым интересным противостоянием этого игрового дня, в рамках которого между собой столкнуться команды, занимающие четвертую и пятую строчку в турнирной таблице "Уотфорд" и "Челси". Причем интересно, что именно "шершни", которые по итогам прошлого сезона остались в шаге от понижения в классе сейчас располагаются выше действующего чемпиона.
"Желтая армия" под проводом нового наставника Марку Силвы – настоящее открытие текущего сезона. Команда просто великолепно выступает, за восемь туров проиграв лишь однажды. Более того, "Уотфорд" частенько показывает характер, вырывая победы или ничьи уже в компенсированное время. Интересно, но коллективу из пригорода Лондона гораздо лучше даются как раз-таки выездные поединки. Только "Вест Бромвичу" в позапрошлом туре "шершни" позволили взять очко в родных стенах, остальным же повезло меньше.
"Челси", напротив, уже давно не выигрывал на "Стэмфорд Бридж". Подумать только, последняя победа в рамках внутреннего первенства была добыта еще летом в третьем туре над "Эвертоном". В целом, ребята Антонио Конте уже серьезно задолжали своим болельщикам. Сначала обидное, но справедливое поражение от "Манчестер Сити", потом фиаско во встрече с "Кристал Пэлас", а теперь еще и посреди недели в Лиге чемпионов "аристократы" сыграли вничью с "Ромой". Учитывая все вышеперечисленные факты, противостояние вырисовывается, что надо.
Интересные факты противостояния "Челси" и "Уотфорда":
В последний раз "Уотфорд" побеждал "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в 1986 году.
В этом сезоне "шершни" великолепно выступают вне родных стен, из возможных 12 завоевав 10 очков.
Миши Батшуайи в прошлогодней кампании отличился в обоих матчах против "Уотфорда". А Этьен Капу стал единственным игроком в сезоне 2016/2017, которому удалось забить в ворота "аристократов" и дома, и на выезде.
Ориентировочные составы на игру:
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кэхилл, Дзаппакоста, Давид Луиз, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар, Мората
Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Кабаселе, Бритос, Фемения, Клеверли, Дукуре, Холебас, Перейра, Ришарлисон, Дини
Прогноз на матч "Челси" – "Уотфорд":
Букмекеры не верят в то, что "Челси" продолжит штормить по дистанции, поэтому прогнозируют достаточно легкую победу столичного гранда, о чем свидетельствует коэффициент 1.36. В то время, как выигрыш "Уотфорда" в зависимости от конторы колеблется в пределах от 7.5 до 9.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Вест Бромвич Альбион
|8
|10
|11
|Саутгемптон
|8
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|8
|6
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3