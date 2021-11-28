Трудный успех "Баварии", "хоккейная" победа "Хоффенхайма", неудача "РБ Лейпциг": результаты 13-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над "Арминией", результативный успех "Хоффенхайма" в поединке с "Гройтер Фюрт", а также победу "Байера" в матче с "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:3 (0:2)

Голы: Виртц, 21 - 0:1, Диаби, 34 - 0:2, Андре Силва, 62 - 1:2, Фримпонг, 64 - 1:3

"Бавария" - "Арминия" - 1:0 (0:0)

Гол: Сане, 71 - 1:0

"Гройтер Фюрт" – "Хоффенхайм" - 3:6 (1:2)

Голы: 1:0 – 22 Левелинг, 1:1 – 32 Бебу, 1:2 – 40 Рюттер, 2:2 – 46 Тилльманн, 2:3 – 57 Рюттер, 2:4 – 62 Бебу, 2:5 – 66, автогол Майерхефер, 3:5 – 67 Хргота, 3:6 – 80 Бебу.

"Бохум" – "Фрайбург" - 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 51 Линхарт, 1:1 – 54 Польтер, 2:1 – 82 Пантович.

"Кёльн" – "Боруссия" М - 4:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 55 Любичич, 1:1 – 74 Хофманн, 2:1 – 77 Ут, 3:1 – 78 Дуда, 4:1 – 90 Андерссон.

"Герта" – "Аугсбург" - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 40 Рихтер, 1:1 – 90 Грегорич.

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д - 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – 2 Вегорст, 1:1 – 35, пенальти Джан, 1:2 – 55 Мален, 1:3 – 80 Холанд.

"Штутгарт" - "Майнц" - 2:1 (1:1)

Голы: Ито, 21 - 1:0, Хак, 38 - 1:1, Соса, 51 - 2:1.

"Айнтрахт" - "Унион" - 2:1 (1:0)

Голы: Соу, 22 - 1:0, Крузе, 62 (с пенальти) - 1:1, Н'Дика, 90+5 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 31, "Боруссия" Д - 30, "Байер" - 24, "Фрайбург" - 22, "Хоффенхайм", "Унион", "Вольфсбург" - 20, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Кельн", "Боруссия" М, "Айнтрахт" - 18, "Бохум" - 16, "Герта" - 14, "Штутгарт", "Аугсбург" - 13, "Арминия" - 9, "Гройтер Фюрт" - 1.

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