Трудный успех "Баварии", "хоккейная" победа "Хоффенхайма", неудача "РБ Лейпциг": результаты 13-го тура Бундеслиги

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Трудный успех "Баварии", "хоккейная" победа "Хоффенхайма", неудача "РБ Лейпциг": результаты 13-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победу "Баварии" над "Арминией", результативный успех "Хоффенхайма" в поединке с "Гройтер Фюрт", а также победу "Байера" в матче с "РБ Лейпциг".

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:3 (0:2)
Голы: Виртц, 21 - 0:1, Диаби, 34 - 0:2, Андре Силва, 62 - 1:2, Фримпонг, 64 - 1:3

"Бавария" - "Арминия" - 1:0 (0:0)
Гол: Сане, 71 - 1:0

"Гройтер Фюрт" – "Хоффенхайм" - 3:6 (1:2)
Голы: 1:0 – 22 Левелинг, 1:1 – 32 Бебу, 1:2 – 40 Рюттер, 2:2 – 46 Тилльманн, 2:3 – 57 Рюттер, 2:4 – 62 Бебу, 2:5 – 66, автогол Майерхефер, 3:5 – 67 Хргота, 3:6 – 80 Бебу.

"Бохум" – "Фрайбург" - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – 51 Линхарт, 1:1 – 54 Польтер, 2:1 – 82 Пантович. 

"Кёльн" – "Боруссия" М - 4:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 55 Любичич, 1:1 – 74 Хофманн, 2:1 – 77 Ут, 3:1 – 78 Дуда, 4:1 – 90 Андерссон.

"Герта" – "Аугсбург" - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 40 Рихтер, 1:1 – 90 Грегорич.

"Вольфсбург" – "Боруссия" Д - 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 – 2 Вегорст, 1:1 – 35, пенальти Джан, 1:2 – 55 Мален, 1:3 – 80 Холанд.

"Штутгарт" - "Майнц" - 2:1 (1:1)
Голы: Ито, 21 - 1:0, Хак, 38 - 1:1, Соса, 51 - 2:1.

"Айнтрахт" - "Унион" - 2:1 (1:0)
Голы: Соу, 22 - 1:0, Крузе, 62 (с пенальти) - 1:1, Н'Дика, 90+5 - 2:1

Положение команд: "Бавария" - 31, "Боруссия" Д - 30, "Байер" - 24, "Фрайбург" - 22, "Хоффенхайм", "Унион", "Вольфсбург" - 20, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Кельн", "Боруссия" М, "Айнтрахт" - 18, "Бохум" - 16, "Герта" - 14, "Штутгарт", "Аугсбург" - 13, "Арминия" - 9, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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