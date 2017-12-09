Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"

В 15 туре чемпионата Германии встретились две лучшие обороны лиги – лидирующая "Бавария" и идущий девятым "Айнтрахт". Последние два выезда мюнхенцев на "Коммерцбанк-Арену" завершались вничью, никто не обещал легкой прогулки и в отчетной встрече. Юпп Хайнкес ожидаемо сделал несколько изменений по сравнению с выигранным матчем Лиги Чемпионов с ПСЖ, главным из них было появление в нападении Томаса Мюллера, в то время как Роберт Левандовски начал встречу на скамейке запасных.

Матч начался в равной борьбе: хозяева не собирались отдавать мяч мюнхенцам, пытаясь контролировать ход поединка, что в у них вполне получалось делать в первые минуты игры. Однако вскоре "Бавария" завладела инициативой, начав привычно растягивать оборону "Айнтрахта" своими позиционными атаками. Относительно медленный темп встречи был прерван голом мюнхенцев: заработали гости угловой на правом фланге, с первым навесом Киммиха защитники справились, но Видаль на дальней штанге замкнул его вторую подачу, забив свой пятый гол в чемпионате – 1:0.

Через несколько минут хозяева ответили своей контратакой, в концовке которой Ребич опасно пробивал в дальний угол – Штарке перевел сферу на угловой. "Айнтрахт" подолгу гостил на чужой половине, пытаясь отыграться еще до перерыва, мюнхенцы же раз за разом убегали в перспективные контратаки, но довести их до ума также не получалось. В концовке тайма атаковала уже исключительно "Бавария", однако закрепить свое преимущество у подопечных Хайнкеса не получилось.

Вторая половина началась с атак "Айнтрахта", мюнхенцы же практически всей командой расположились на своей половине, хотя серьезного давления на свои ворота они не испытывали. "Бавария" бежала в атаку лишь изредка, в основном пытаясь успокоить игру, взяв мяч под свой контроль, но этому мешали более мотивированные хозяева поля.

За 20 минут до конца матча главный арбитр показал красную карточку полузащитнику гостей Вольфу, и, казалось, все в этой встрече решено, однако, посмотрев повтор, Осмерс изменил свое решение: вернул футболиста хозяев на поле и достал желтую. Тут же мог Мариус стать главным героем матча, но его удар из пределов штрафной заблокировали защитники мюнхенцев.

"Бавария" не давала хозяевам шансов на финальный штурм, подолгу удерживая мяч при каждой удобной возможности. Футболистов "Айнтрахта" же покидали силы, и концовка встречи проходила на их половине. Очень помог в удержании счета вышедший на замену Роберт Левандовски: поляк постоянно цеплялся за мяч и оказывал давление на защиту "орлов". Очень непростая, где-то даже трудовая победа "Баварии" еще больше укрепляет их лидирующие позиции в чемпионате.

"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:1

Голы: Видаль, 20

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Боатенг, Фернандес (Йович, 71), Виллемс (Таватха, 78), Баркок (Штендера, 84), Ребич, Аллер.

"Бавария": Штарке, Киммих, Боатенг, Зюле, Рафинья, Мартинес, Видаль (Толиссо, 55), Хамес, Коман (Левандовски, 83), Рибери (Алаба, 68), Мюллер.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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