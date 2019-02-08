Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале

Полиция исследовала труп найденный на месте крушения самолета, в котором находился новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала.

Как сообщает Sky Sports, полиция подтвердила, что тело принадлежит 28-летнему футболисту, который совершал перелет Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу".

Отмечается, что семье футболиста уже было сообщено печальное известие.

Напомним, что самолет пропал с радаров 21 января. Первоначальные поиски не дали результатов, однако позже семья за свой счет продолжили поисковую миссию. Разбивший самолет был найден на дне Ла-Манша.

Эмилиано Сала за свою карьеру успел поиграть за "Орлеан", "Ньор", "Бордо", "Кан" и "Нант".

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