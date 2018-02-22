Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Редакция Soccer News подводит главные итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Главный фаворит турнира оправдал свой статус

После выезда в Швейцарию "Манчестери Сити" практически обеспечил себе выход в 1/4 финала ЛЧ. В матче с "Базелем" все стало ясно уже в середине первого тайма, когда на табло горели 0:3 благодаря голам Гюндогана, Силвы и Агуэро.

Во второй половине немец оформил дубль, став лучшим игроком встречи и сделав ответную игру на "Этихад" простой формальностью. К слову, букмекеры видят именно "горожан" главным претендентом на титул, коэффициент на их победу составляет примерно 4,0.

"Тоттенхэм" вытащил сложнейший поединок в Турине

"Шпоры" отобрали у "Ювентуса" статус фаворита двухматчевого противостояния, и виноваты в этом именно итальянцы. Забив за 10 минут два гола, подопечные Аллегри начали серьезно сдавать, чем сполна воспользовался "Тоттенхэм".

На дубль Гонсало Игуаина лондонцы ответили голами Эриксена и Кейна, причем аргентинец еще не реализовал пенальти в концовке первого тайма при счете 2:1. В общем, "Ювентус" сам создал себе проблемы на ровном месте, хотя и заслуг "Тоттенхэма" также не стоит преуменьшать. Интрига в этом противостоянии еще жива, и на "Уэмбли" обе команды должны играть исключительно на победу.

"Ливерпуль" – в восьмерке сильнейших команд Европы

Мерсисайдцы приехали на "Драгау" в статусе фаворита, заставили своих болельщиков поволноваться нервным дебютом поединка, а потом взяли да и уничтожили португальскую команду.

Обескровленный потерей нескольких лидеров "Порту" выглядел откровенно слабо, а после перерыва так и вовсе расклеился и пропустил неприлично много голов. Привычно активно действовала тройка нападения "Ливерпуля", однако лучшим игроком матча стал Садио Мане, оформивший хет-трик.

ПСЖ воодушевил, но затем разочаровал

Самая громкая вывеска на стадии 1/8 финала полностью оправдала ожидания от матча. Главная причина поражения французов – излишняя осторожность. Они не смогли вовремя добить соперника, за что и получили по заслугам, хотя по ходу матча складывалось впечатление, что "Реалу" придется распрощаться с еврокубками уже в первом раунде плей-офф.

Но мадридцы грамотно сдержали атакующие порывы ПСЖ, а затем воспользовались своими немногочисленными шансами и помощью судейской бригады. Не сказать, что счет на табло абсолютно по делу, но Эмери заслуженно поплатился за свои не самые логичные замены, сполна получив от прессы уже после игры. Шансы на продолжение борьбы у французов еще остались, и в ответном матче уже не будет замен форварда на защитника – главный тренер должен сплотить команду, бросить всех а атаку и попытаться сотворить камбэк любой ценой.

Цена одной ошибки – "Бавария" не оставила шансов "Бешикташу"

Если турки и тешили себя надеждами пройти "Баварию", то уже на 16-й минуте матча в Мюнхене все можно было заканчивать, даже несмотря на горевшие на табло 0:0. Домагой Вида сбил перед своей штрафной Томаса Мюллера, и рефери расценил это как фол последней надежды.

Один гол в первом тайме, еще четыре – во втором, и мюнхенцы могут спокойно готовиться непонятно к чему. Ведь в чемпионате ближайших преследователей даже не видно, а 1/4 финала ЛЧ еще не скоро, в общем, "Бавария" могла бы взять себе мини-отпуск и вернуться через месяц к решающим матчам. "Бешикташ" должен быть доволен одним своим выходом в плей-офф и постараться порадовать своих болельщиков в ответной встрече.

Классика Лиги Чемпионов во всей красе - "Челси" поделил очки с "Барселоной"

Этот матч навеял много ностальгии на болельщиков обеих команд. Все было как в старые времена: бесполезный контроль мяча каталонцев и отменная игра в обороне лондонцев, опасные контратаки хозяев поля и беспомощность "Барселоны" с надеждой на гения Месси.

Все закончилось результативной ничьей, и перед ответной игрой на "Камп Ноу" "Барселона" выглядит безоговорочным фаворитом противостояния. Однако есть ощущение, что ничего еще не решено в этой паре. Таких неудобных для себя соперников подопечные Вальверде в текущем сезоне не встречали. "Аристократы" преодолевали прессинг каталонцев точнейшими закидушками на фланги, как будто они оттачивали их на тренировках. Всего одна ошибка в обороне стоила "Челси" результата, но Конте знает как играть с этой "Барселоной", и при определенных обстоятельствах его команде вполне по силам добиться успеха в Испании.

Волевая победа "Шахтера" над "Ромой"

Две равные по силам команды выдали отличный поединок на стадионе "Металлист" в Харькове. Первый тайм остался за римлянами – именно они открыли счет в матче, но во второй половине "горянки" переломили ход встречи и вырвали так нужную домашнюю победу.

В Риме "Шахтеру" будет достаточно и ничьей, а возможность сыграть вторым номером должна сделать команду еще опаснее. С другой стороны, "Рома" добилась приемлемого результата, забив гол на выезде, тем более, на домашней арене "волки" громили соперников посерьезнее украинской команды.

Испанцы усложнили жизнь "Юнайтед"

Манкуниацны приехали в Испанию играть на результат, и они это сделали. Правда, пришлось отдать инициативу "Севилье" и сделать героем матча Давида де Хеа, но это так, условности.

"Манчестер Юнайтед" очень слабо выглядел в атаке, а Моуринью, видимо, решил приберечь все свои козыри на ответный матч. Манкунианцы, конечно, преобразились в концовке встречи и даже могли вырвать победу, но, в целом, смотрелись хуже. Еще одна невнятная игра в исполнении "красных дьяволов", однако критиковать команду точно не стоит, как минимум, до ответного поединка.

Символическая версия

Вратарь: Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Киммих ("Бавария"), Отаменди ("Манчестер Сити"), Хуммельс ("Бавария"), Марсело ("Реал")

Полузащита: Гюндоган ("Манчестер Сити"), Фред ("Шахтер"), Виллиан ("Челси")

Нападение Мюллер ("Бавария"), Мане ("Ливерпуль"), Левандовски ("Бавария")

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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