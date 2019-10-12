Тудор покинет пост тренера вратарей в "Спартаке"

Теги спартак москвадоменико тедеско

Тудор покинет пост тренера вратарей в "Спартаке"

Доменико Тедеско задумал перестановки в тренерском штабе "Спартака".

Сообщается, что московский клуб покинет тренер голкиперов Даниэл Тудор. Имя его преемника пока неизвестно.

Тудор работает в "Спартаке" с 2018 года. Ранее Румын входил в тренерские штабы "Ахмата", тульского "Арсенала", "Кубани" и "Краснодара".

Ранее сообщалось, что Тедеско подпишет контракт с клубом в понедельник, 14 октября.

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