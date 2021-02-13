Тугарев прокомментировал свой уход из "Локомотива" в "Ростов"
Нападающий Роман Тугарев назвал причины своего трансфера из "Локомотива" в "Ростов".
Напомним, что в пятницу "жёлто-синие" выкупили футболиста, предположительно, за 15 миллионов рублей.
"Решающим фактором перехода стало доверие руководства, Карпина и всего тренерского штаба. Плюс - это атмосфера в команде. Я начал играть, начал прогрессировать. Хочу радовать болельщиков, чтобы мы побеждали в каждом матче", - сказал Тугарев.
Форвард с октября выступал за "Ростов" на правах аренды, сыграл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Карпин порассуждал о возможном уходе из "Ростова". | http://soccernews.ru
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