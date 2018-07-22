Тухель: "Будущее Рабьо в его руках"

Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал будущее полузащитника Адриана Рабьо.

"Будущее Рабьо в его руках. Все зависит от него, сможет ли он найти новый вызов. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался, ведь все видят его потенциал, и он еще не достиг своего максимума. Мне нравится работать с ним, но это его решение" - приводит слова Тухеля Marca.

Ранее сообщалось, что Рабьо уже согласовал контракт с "Барселоной".

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