Тухель дал совет Лукаку

Фото: твиттер Тухеля\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель дал совет нападающему команды Ромелу Лукаку, которого прошлым летом купили из "Интера" за 115 миллионов евро.

"Ромелу нужно делать ровно то, что делает Тимо: ждать, быть терпеливым, упорно трудиться, ставить интересы команды на первое место, быть готовым помогать команде, потому что нападающий может помочь за считанные секунды.



Сейчас Тимо делает так, что его сложно убрать из состава. Я под впечатлением, он был очень, очень хорош в двух последних матчах. В этих двух матчах он был гораздо лучше, чем в любом другом, и он показал, на что способен.



Каждый думает, что это мы, тренеры, определяем стартовый состав, и это, конечно, так. Но в конце концов это игроки заботятся о том, чтобы ты не оставлял их за бортом, проявляя себя на тренировках и в матчах.



Все может измениться за минуты, моменты, и особенно это касается нападающих. Вся карьера может перевернуться в ту или иную сторону, и ты, будучи нападающим, можешь использовать это с выгодой для себя", - сказал немецкий специалист.

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