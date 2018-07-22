Тухель: "Для меня хорошо, что в команде есть Буффон"

Теги псжтомас тухельджанлуиджи буффон

Тухель: "Для меня хорошо, что в команде есть Буффон"Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил значимость приобретенного его клубом голкипера Джанлуиджи Буффона для своей команды.

"Я знал Джанлуиджи только по несколькими интервью, когда он играл еще в "Ювентусе", а теперь он стоит передо мной. Он - не просто легенда, но и также отличный человек. Для тренера хорошо, что в команде есть кто-то наподобие него", - приводит слова наставника парижан Le 10 Sport.

Напомним, Дани Алвес высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru

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