Тухель: "Для меня хорошо, что в команде есть Буффон"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель оценил значимость приобретенного его клубом голкипера Джанлуиджи Буффона для своей команды.

" Я знал Джанлуиджи только по несколькими интервью, когда он играл еще в "Ювентусе", а теперь он стоит передо мной. Он - не просто легенда, но и также отличный человек. Для тренера хорошо, что в команде есть кто-то наподобие него ", - приводит слова наставника парижан Le 10 Sport.

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