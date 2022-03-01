Тухель эмоционально отреагировал на вопрос о ситуации на Украине

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель выдал эмоциональную речь в ответ на вопрос о ситуации на Украине.

"Стоп-стоп, остановитесь. Я же не политик. Хватит! Я могу лишь повторить свои прежние слова. Я отвратительно чувствую себя, когда говорю это, так как никогда не имел дела с войной. Даже сейчас я ужасно чувствую себя. Мне очень повезло находиться здесь, в мирной обстановке. Вам нужно прекратить задавать мне такие вопросы. У меня нет ответов", - приводит слова Тухеля CFC Central.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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