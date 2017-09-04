Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"

Теги томас тухельбарселонаусман дембелеборуссия дортмунд

Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель объяснил поступок своего экс-подопечного Усмана Дембеле, который отказался тренироваться со "шмелями" ради перехода в каталонскую "Барселону".

"Усман еще во время первых переговоров, которые мы провели с ним, заявил, что его великой целью и мечтой является переход в "Барселону". Я не был задействован в этом процессе и не знаю, как и почему он это сделал, но здесь нужно быть осторожными и не критиковать его напрасно", - цитирует 44-летнего специалиста Get Football News Germany.

Напомним, Дембеле прокомментировал информацию о заинтересованности в нем "Реала". | soccernews.ru

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