Тухель: "Если в ПСЖ придет три-четыре новых футболиста, будет отлично"

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Тухель: "Если в ПСЖ придет три-четыре новых футболиста, будет отлично"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что надеется на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

"Пока я не могу точно сказать, сколько игроков придет, так как не знаю, что будет с уже имеющимися. Кто-то захочет уйти, кто-то прийти. Но если придет три-четыре новых футболиста, будет отлично", - сказал Тухель. 

В зимнее трансферное окно ПСЖ купил полузащитника Леандро Паредеса за 40 миллионов евро.

ПСЖ является лидером в турнирной таблице чемпионата Франции.

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