Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"

Теги томас тухельнеймарпсж

Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о нападающем команды Неймаре. Об этом сообщает Goal.com.

"Чтобы описать Неймара есть много слов. Однако лучше всего - смотреть матчи с ним. Он ключевой игрок: он закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне.

Неймар - лидер ПСЖ, на которого мы рассчитываем. Для него сейчас хорошее время. Его задача продолжать играть и прилагать все усилия. Это только начало", - сказал Тухель.

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 12 матчах Лиги 1, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

А еще: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Хэм" - "Эвертон" и еще один матч АПЛ закончились вничью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Реймс Реймс 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов