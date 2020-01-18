Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о нападающем команды Неймаре. Об этом сообщает Goal.com.
"Чтобы описать Неймара есть много слов. Однако лучше всего - смотреть матчи с ним. Он ключевой игрок: он закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне.
Неймар - лидер ПСЖ, на которого мы рассчитываем. Для него сейчас хорошее время. Его задача продолжать играть и прилагать все усилия. Это только начало", - сказал Тухель.
В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 12 матчах Лиги 1, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.
А еще: Неймар готов продлить контракт с ПСЖ, но при одном условии| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
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|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12