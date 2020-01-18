Тухель: "Есть много слов, чтобы описать Неймара. Он лидер ПСЖ"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что думает о нападающем команды Неймаре. Об этом сообщает Goal.com.

"Чтобы описать Неймара есть много слов. Однако лучше всего - смотреть матчи с ним. Он ключевой игрок: он закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне.

Неймар - лидер ПСЖ, на которого мы рассчитываем. Для него сейчас хорошее время. Его задача продолжать играть и прилагать все усилия. Это только начало", - сказал Тухель.

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 12 матчах Лиги 1, забив 11 голов и сделав 5 результативных передач.

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