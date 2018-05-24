Тухель готов отпустить Кавани и заменить его форвардом "Реала"

Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель готов расстаться с ведущим бомбардиром своей команды Эдинсоном Кавани.

Как информирует Diario Gol, наставник парижан заинтересован в том, чтобы заменить уругвайца форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема. Немецкий специалист уже обсудил свои пожелания с руководством своего клуба, которое полностью одобрило подписание 30-летнего нападающего "сливочных" и продажу своего ключевого игрока.

Напомним, ПСЖ предложил Буффону четырехлетний контракт. | soccernews.ru