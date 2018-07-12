Тухель готов отпустить ведущего хавбека ПСЖ в "Барселону"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель готов отпустить ведущего полузащитника своей команды Адриана Рабьо в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Le Parisien, наставник парижан не отводит 23-летнему хавбеку одну из главных ролей в своем коллективе в новом сезоне. Поэтому он не намерен удерживать его против воли на "Парк де Пренс".

В прошлом сезоне Рабьо, которым активно интересуются "сине-гранатовые", забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ переманит работника медицинского штаба сборной Бразилии. | soccernews.ru