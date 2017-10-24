Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель готов возглавить "Эвертон", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 44-летний специалист заинтересован в работе с "ирисками" и ждёт соответствующего предложения от мерсисайдского клуба.

Напомним, что в ближайшее время "Эвертоном" будет руководить наставник молодёжной команды Дэвид Ансуорт. | http://soccernews.ru