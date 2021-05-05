Тухель хочет купить игрока "ПСЖ"

Теги псжчелситомас тухельмаркиньос

Тухель хочет купить игрока "ПСЖ"Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал руководству клуба футболиста, которого видеть в команде летом.

Как сообщает Sunday World, речь идет о капитане "ПСЖ" Маркиньосе, с которым Тухель работал, будучи тренером парижского клуба.

В текущем сезоне Маркиньос провел 35 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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