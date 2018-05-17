Тухель хочет подписать трех ключевых игроков "Реала", "Барселоны" и "Челси"

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Тухель хочет подписать трех ключевых игроков "Реала", "Барселоны" и "Челси"Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель хочет подписать трех ключевых игроков мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и лондонского "Челси".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник парижан уже попросил руководство своего клуба изучить возможность подписания полузащитника "сливочных" Каземиро, защитника "сине-гранатовых" Самюэля Умтити и голкипера "аристократов" Тибо Куртуа.

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к еще одному топовому форварду. | soccernews.ru

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