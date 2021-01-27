Тухель хочет заполучить Холанда в "Челси"

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Тухель хочет заполучить Холанда в "Челси"Новый главный тренер "Челси" Томас Тухель уже заговорил об усилении состава.

Как сообщает Daily Mail пишет, у немца будет поддержка со стороны руководства клуба в летнее трансферное окно. Специалист планирует, в первую очередь, подписать центрфорварда. Приоритетный вариант – нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Отмечается, что по отношению к воспитанникам клуба Тухель будет придерживаться линии бывшего главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Немецкий специалист считает Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и Тэмми Абрахама ключевыми игроками команды и будет давать им шансы проявлять себя.

Читать по теме: "Челси" готов побить свой трансферный рекорд ради Холанда | http://soccernews.ru
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